«Мы – черные короли». Ирвинг считает, что Брайант должен быть помещен на логотип НБА вместо Джерри Уэста

Разыгрывающий выступил за то, чтобы поместить легенду Кобе Брайанта на логотип НБА.

28-летний игрок сделал репост с изображением Брайанта на логотипе, автором иллюстрации является дизайнер Тайсон Бек.

Ирвинг отметил, что афроамериканские игроки внесли решающий вклад в развитие лиги. Сейчас на логотипе можно видеть силуэт члена Зала славы .

«Это должно произойти, и меня не волнует, что кто-либо скажет по этому поводу. Черные короли построили лигу.

Всем, кто говорит, что дело не в цвете. «Черные» или «Черные короли». Вот как мы себя называем. Это те слова, которыми угнетатели отказывались называть моих предков.

Мы – черные короли. Смиритесь с этим», – написал Ирвинг в своем инстаграме.

Отметим, что позицию Ирвинга поддержала Ванесса Брайант, вдова знаменитого баскетболиста, погибшего в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

У НБА одна из самых известных эмблем в мире. Но лига до сих пор не признает, кто на ней изображен (хотя все и так знают)

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Пятнадцать лет назад Кобе Брайант набрал 81 очко в одном матче. За это его одновременно ненавидели и обожали