Наверх
Sports.ru NBA

    «Мы – черные короли». Ирвинг считает, что Брайант должен быть помещен на логотип НБА вместо Джерри Уэста

    Теги Лейкерс Кобе Брайант Бруклин НБА фото Джерри Уэст Кайри Ирвинг Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг выступил за то, чтобы поместить легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта на логотип НБА.

    28-летний игрок сделал репост с изображением Брайанта на логотипе, автором иллюстрации является дизайнер Тайсон Бек.

    Ирвинг отметил, что афроамериканские игроки внесли решающий вклад в развитие лиги. Сейчас на логотипе можно видеть силуэт члена Зала славы Джерри Уэста.

    «Это должно произойти, и меня не волнует, что кто-либо скажет по этому поводу. Черные короли построили лигу.

    Всем, кто говорит, что дело не в цвете. «Черные» или «Черные короли». Вот как мы себя называем. Это те слова, которыми угнетатели отказывались называть моих предков.

    Мы – черные короли. Смиритесь с этим», – написал Ирвинг в своем инстаграме.

    Отметим, что позицию Ирвинга поддержала Ванесса Брайант, вдова знаменитого баскетболиста, погибшего в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

    У НБА одна из самых известных эмблем в мире. Но лига до сих пор не признает, кто на ней изображен (хотя все и так знают)

    Никто не понимает, где Кайри Ирвинг. Попробуйте найти его сами! Баскетбольный Джек Ма

    Пятнадцать лет назад Кобе Брайант набрал 81 очко в одном матче. За это его одновременно ненавидели и обожали

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Kyrie (Kaire) (@kyrieirving)

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья