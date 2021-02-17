Энтони Эдвардс исполнил потрясающий данк через Юту Ватанабе

Новичок «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал автором одного из лучших данков сезона, вколотив сверху с фолом через форварда Юту Ватанабе.

Эпизод случился в концовке третьей четверти матча между «Тимбервулвс» и «Рэпторс» в пятницу.

«Миннесота» уже назвала его лучшим данком года.

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