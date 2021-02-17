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    Энтони Эдвардс исполнил потрясающий данк через Юту Ватанабе

    Теги Миннесота Торонто НБА видео Юта Ватанабе Энтони Эдвардс Баскетбол

    Новичок «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал автором одного из лучших данков сезона, вколотив сверху с фолом через форварда «Торонто» Юту Ватанабе.

    Эпизод случился в концовке третьей четверти матча между «Тимбервулвс» и «Рэпторс» в пятницу.

    «Миннесота» уже назвала его лучшим данком года.

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