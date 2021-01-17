Сергей Панов: «Понятная ситуация только с Алексеем Шведом — он не хочет играть за сборную»

Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов заявил, что защитник «Химок» Алексей Швед не хочет играть за национальную команду, однако функционер надеется, что игрок передумает.

«У нас пока понятная ситуация только с — это его личная позиция, он не хочет играть за сборную.

Мы с ним поговорили, так он себя в этой ситуации поставил. Но будем ждать, он еще парень молодой, надеюсь, осознает, что сборная — это важная часть карьеры любого спортсмена», – сказал Панов.

«Понятная ситуация только со Шведом: он не хочет играть за сборную». Интервью с Сергеем Пановым