Брэндон Ингрэм и Домантас Сабонис – лучшие игроки первой недели сезона НБА

Форварды Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан») и Домантас Сабонис («Индиана») признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференций соответственно по итогам первой недели сезона НБА-20/21.

Ингрэм помог «Пеликанс» одержать две победы в трех матчах, набирая в среднем 26,7 очка, 7,3 подбора, 6,7 передачи, 1,0 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за встречу.

«Пэйсерс» выиграли все три матча на прошедшей неделе. Показатели Сабониса составили 24,3 очка, 11,0 подбора, 7,0 передачи и 0,7 перехвата в среднем за игру.

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