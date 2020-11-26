Евролига. «Зенит» в гостях у «Реала», «Валенсия» играет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

В четверг, 10 декабря, в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с мадридским «Реалом». Испанская «Валенсия» принимает турецкий «Анадолу Эфес».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 9-3, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 8-4, Зенит Россия – 7-3, Милан Италия – 7-4, Валенсия Испания – 7-5, Реал Испания – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-5, Баскония Испания – 6-5, Олимпиакос Греция – 6-5, Жальгирис Литва – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Панатинаикос Греция – 4-7, Альба Германия – 4-7, Маккаби Плейтика Израиль – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-8, Химки Россия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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