Евролига. «Зенит» в гостях у «Реала», «Валенсия» играет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

В четверг, 10 декабря, в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с мадридским «Реалом». Испанская «Валенсия» принимает турецкий «Анадолу Эфес».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Лойд (13), Уолден (13), Рит (7), Лазич (3), Кузмич (2) – старт; О’Брайант (16), Ягодич-Куриджа (10), Давидовац (8), Добрич (5), Ускокович (2).
- Дата проведения
- 10 декабря, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Сива (11), Никич (10), Грэйнджер (8), Гиффи (8 + 8 передач), Сикма (7 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Тиманн (10), Ло (8), Олинде (7), Маттиссек (6), Шнайдер (3).
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Ла Фонтета»
- Валенсия Баскет
- Прадилья (4), Дублевич (3), Вивес (0), ван Россом (0), Сан-Эметерио (0) – старт; Тоби (11), Уильямс (7), Калинич (4), Препелич (3).
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Абальде (7), Томпкинс (7), Рэндолф (7), Тэйлор (3), Дек (0) – старт; Тавареш (5), Серхио Юль (3), Лапровиттола (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
- ТД Системс Баскония
- Полонара (7), Хенри (6), Фалль (6), Седекерскис (3), Гедрайтис (2).
Положение команд: Барселона Испания – 9-3, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 8-4, Зенит Россия – 7-3, Милан Италия – 7-4, Валенсия Испания – 7-5, Реал Испания – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-5, Баскония Испания – 6-5, Олимпиакос Греция – 6-5, Жальгирис Литва – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Панатинаикос Греция – 4-7, Альба Германия – 4-7, Маккаби Плейтика Израиль – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-8, Химки Россия – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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