Евролига. «Зенит» в гостях у «Реала», «Валенсия» играет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Теги результаты Зенит Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Маккаби Плейтика Олимпиакос ТД Системс Баскония Альба Црвена Звезда MTS Реал Валенсия Баскет Баскетбол

В четверг, 10 декабря, в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с мадридским «Реалом». Испанская «Валенсия» принимает турецкий «Анадолу Эфес».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Олимпиакос Греция 79:81 (30:16, 15:21, 16:25, 18:19)
Дата проведения
10 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Лойд (13), Уолден (13), Рит (7), Лазич (3), Кузмич (2) – старт; О’Брайант (16), Ягодич-Куриджа (10), Давидовац (8), Добрич (5), Ускокович (2).
Олимпиакос
Слукас (12 + 7 передач), Жан-Шарль (8), Эллис (4), Дженкинс (0), Папаниколау (0) – старт; Принтезис (16), Спанулис (14 + 5 потерь), Харрисон (12), Ларендзакис (11), Маккиссик (3), Мартин (1), Везенков (0).

Альба Германия  –  Фенербахче Беко Турция 82:58 (4 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Сива (11), Никич (10), Грэйнджер (8), Гиффи (8 + 8 передач), Сикма (7 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Тиманн (10), Ло (8), Олинде (7), Маттиссек (6), Шнайдер (3).
Фенербахче Беко
Бартель (9), Биберович (8), Улановас (6), Веселы (6), Вестерманн (0) – старт; Эдди (8), Браун (4), Пьер (4), Мухаммед (3), Де Коло (2), Махмутоглу (0).

Валенсия Баскет Испания  –  Анадолу Эфес Турция 33:31 (2 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия Баскет
Прадилья (4), Дублевич (3), Вивес (0), ван Россом (0), Сан-Эметерио (0) – старт; Тоби (11), Уильямс (7), Калинич (4), Препелич (3).
Анадолу Эфес
Ларкин (11), Мицич (6), Синглтон (4), Данстон (4), Андерсон (2) – старт; Балбай (0), Бобуа (0), Морман (0).

Реал Испания  –  Зенит Россия 34:28 (2 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Абальде (7), Томпкинс (7), Рэндолф (7), Тэйлор (3), Дек (0) – старт; Тавареш (5), Серхио Юль (3), Лапровиттола (0).
Зенит
Риверс (6), Понитка (3), Пангос (2), Пойтресс (2), Томас (2) – старт; Захаров (2), Холлинз (2), Гудайтис (2), Зубков (1).

ТД Системс Баскония Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль 33:37 (2 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
ТД Системс Баскония
Полонара (7), Хенри (6), Фалль (6), Седекерскис (3), Гедрайтис (2).
Маккаби Плейтика
Уилбекин (3), Брайант (3), Бендер (2), Блайзер (2), Жижич (2).

Положение команд: Барселона Испания – 9-3, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 8-4, Зенит Россия – 7-3, Милан Италия – 7-4, Валенсия Испания – 7-5, Реал Испания – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-5, Баскония Испания – 6-5, Олимпиакос Греция – 6-5, Жальгирис Литва – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Панатинаикос Греция – 4-7, Альба Германия – 4-7, Маккаби Плейтика Израиль – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-8, Химки Россия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Легкая атлетика в Литве, жена в России, последний самолет из Индонезии. География тренера «Самары»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья