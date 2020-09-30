Хаслем решил не заканчивать карьеру. Он проведет 18-й сезон в НБА

Ветеран «Майами» Юдонис Хаслем принял решение не завершать карьеру.

Как сообщает инсайдер «Хит» Айра Виндерман, Хаслем решил остаться в команде и провести 18-й сезон в НБА в качестве игрока.

Хаслем заработал за прошлый сезон 2,4 млн долларов, его соглашение подошло к концу. Для продолжения выступлений 40-летнему игроку нужно подписать новый контракт.

Напомним, что ранее Хаслем назывался в числе баскетболистов, которых «Хит» не будет обменивать ни при каких обстоятельствах.

Опытный игрок провел 17 сезонов в «Майами» и завоевал с клубом 3 чемпионских титула. В прошлом сезоне Хаслем вышел на паркет только в 4 матчах, в которых набирал в среднем 3 очка за игру.

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