Евролига. 10-й тур. «Химки» на выезде сыграют с «Фенербахче», «Панатинаикос» примет «Басконию»

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Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде сыграют с турецким «Фенербахче».

Греческий «Панатинаикос» с Риком Питино во главе примет испанскую «Басконию».

Евролига

Регулярный чемпионат

11-й тур

Фенербахче Турция  –  Химки Россия
Дата проведения
28 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда мтс Сербия  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
28 ноября, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Кирольбет Баскония Испания
Дата проведения
28 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
28 ноября, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  Виллербанн Франция
Дата проведения
28 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Реал Испания – 7-3, Милан Италия – 7-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-4, ЦСКА Россия – 6-4, Панатинаикос Греция – 6-4, Химки Россия – 6-4, Баскония Испания – 5-5, Виллербан Франция – 5-5, Олимпиакос Греция – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Валенсия Испания – 4-6, Жальгирис Литва – 3-7, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Фенербахче Турция – 3-7, Альба Германия – 3-7, Зенит Россия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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