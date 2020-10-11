Наверх
Sports.ru NBA

    Леброн Джеймс: «Я тоже, черт возьми, заслужил уважение»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс произнес эмоциональную речь после победы над «Майами» в финальной серии плей-офф (4-2).

    «Для меня это многое значит.

    Для меня многое значит представлять этот клуб. Я обещал Джинни Басс, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться. Я невероятно счастлив быть частью этого великого клуба.

    Спасибо тренерскому штабу, партнерам по команде и всем, кто здесь сейчас находится. Мы заслужили уважение. Роб Пелинка заслужил, Фрэнк Фогель, клуб, болельщики, и я тоже, черт возьми, заслужил уважение», – произнес Леброн.

    Эти «Лейкерс» – идеальный чемпион для 2020-го. Обсмеянные, списанные, раздавленные – они вернулись, когда их уже никто не ждал

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья