Леброн Джеймс: «Я тоже, черт возьми, заслужил уважение»

Форвард «Лейкерс» произнес эмоциональную речь после победы над в финальной серии плей-офф (4-2).

«Для меня это многое значит.

Для меня многое значит представлять этот клуб. Я обещал Джинни Басс, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться. Я невероятно счастлив быть частью этого великого клуба.

Спасибо тренерскому штабу, партнерам по команде и всем, кто здесь сейчас находится. Мы заслужили уважение. Роб Пелинка заслужил, Фрэнк Фогель, клуб, болельщики, и я тоже, черт возьми, заслужил уважение», – произнес Леброн.

»...And i want my damn respect, too»



Talk your talk, Bron pic.twitter.com/hiyJ1hRA3K