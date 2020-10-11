Леброн Джеймс станцевал с двумя кубками в руках

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил танец, держа в руках Кубок Ларри О’Брайена и Кубок Билла Расселла.
В воскресенье «Лейкерс» обыграли «Майами» в 6-м матче финальной серии плей-офф (106:93, 4-2) и завоевали 17-й кубок чемпиона НБА в истории клуба. Леброн был признан MVP финальной серии.
LeBron dancing with his NBA title and Finals MVP 🏆— Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020
(via @BenGolliver)pic.twitter.com/nfFXjq0l7Q
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Эти «Лейкерс» – идеальный чемпион для 2020-го. Обсмеянные, списанные, раздавленные – они вернулись, когда их уже никто не ждал