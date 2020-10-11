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    Леброн Джеймс станцевал с двумя кубками в руках

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил танец, держа в руках Кубок Ларри О’Брайена и Кубок Билла Расселла.

    В воскресенье «Лейкерс» обыграли «Майами» в 6-м матче финальной серии плей-офф (106:93, 4-2) и завоевали 17-й кубок чемпиона НБА в истории клуба. Леброн был признан MVP финальной серии.

     
     
     
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    LeBron’s hyped. 🤣

    Публикация от SportsCenter (@sportscenter)

    Эти «Лейкерс» – идеальный чемпион для 2020-го. Обсмеянные, списанные, раздавленные – они вернулись, когда их уже никто не ждал

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