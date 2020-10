Леброн Джеймс станцевал с двумя кубками в руках

Форвард «Лейкерс» исполнил танец, держа в руках Кубок Ларри О’Брайена и Кубок Билла Расселла.

В воскресенье «Лейкерс» обыграли в 6-м матче финальной серии плей-офф (106:93, 4-2) и завоевали 17-й кубок чемпиона в истории клуба. Леброн был признан MVP финальной серии.

LeBron dancing with his NBA title and Finals MVP 🏆



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/nfFXjq0l7Q