Леброн Джеймс станцевал с двумя кубками в руках

Форвард «Лейкерс» исполнил танец, держа в руках Кубок Ларри О’Брайена и Кубок Билла Расселла.

В воскресенье «Лейкерс» обыграли в 6-м матче финальной серии плей-офф (106:93, 4-2) и завоевали 17-й кубок чемпиона в истории клуба. Леброн был признан MVP финальной серии.

LeBron dancing with his NBA title and Finals MVP 🏆



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/nfFXjq0l7Q — Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020

Посмотреть эту публикацию в Instagram LeBron’s hyped. 🤣 Публикация от SportsCenter (@sportscenter) 11 Окт 2020 в 7:20 PDT

Эти «Лейкерс» – идеальный чемпион для 2020-го. Обсмеянные, списанные, раздавленные – они вернулись, когда их уже никто не ждал