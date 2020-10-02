«Филадельфия» объявила о назначении Дока Риверса на пост главного тренера

официально назначила на должность главного тренера.

Подробности сделки не сообщаются. По информации инсайдеров, контракт рассчитан на 5 лет.

Риверс стал 25-м тренером в истории «Сиксерс». Предыдущие 7 сезонов 58-летний специалист провел в «Клипперс». В 2008-м привел «Бостон» к победе в чемпионате.

На счету Риверса 21 сезон в качестве главного тренера НБА («Орландо», «Бостон», «Клипперс»). Его карьерный показатель – 943-681. 943 победы – второй результат среди действующих тренеров и 11-й в истории всей лиги.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет они не могут выйти в финал Запада из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах