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    «Филадельфия» объявила о назначении Дока Риверса на пост главного тренера

    Теги Док Риверс Филадельфия НБА Баскетбол

    «Филадельфия» официально назначила Дока Риверса на должность главного тренера.

    Подробности сделки не сообщаются. По информации инсайдеров, контракт рассчитан на 5 лет.

    Риверс стал 25-м тренером в истории «Сиксерс». Предыдущие 7 сезонов 58-летний специалист провел в «Клипперс». В 2008-м привел «Бостон» к победе в чемпионате.

    На счету Риверса 21 сезон в качестве главного тренера НБА («Орландо», «Бостон», «Клипперс»). Его карьерный показатель – 943-681. 943 победы – второй результат среди действующих тренеров и 11-й в истории всей лиги.

    Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет они не могут выйти в финал Запада из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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