«Последний танец» получил «Эмми» как лучший документальный фильм года

Документальный сериал «Последний танец» о легендарном и получил премию «Эмми» в номинации лучший документальный фильм года.

10-серийний фильм, снятый ESPN и Netflix, рассказывает о карьере шестикратного чемпиона НБА, в частности о сезоне-97/98, в котором «Чикаго» в последний раз завоевал титул чемпиона в эпоху Джордана.

В сериале снялись ключевые игроки легендарной команды, Скотти Пиппен, Деннис Родман, Стив Керр, Тони Кукоч, главный тренер Фил Джексон, а также другие звезды того времени, Мэджик Джонсон, Айзейя Томас, Чарльз Баркли, Патрик Юинг и Кобе Брайант.

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