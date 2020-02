Кавай Ленард – MVP Матча всех звезд НБА

Форвард «Клипперс» признан MVP Матча всех звезд НБА-2020, который прошел в Чикаго.

Ранее комиссионер лиги Адам Сильвер объявил, что награда самому ценному игроку Матча всех звезд названа именем .

Ленард помог Команде Леброна Джеймса одержать победу со счетом 157:155. Форвард принес победителям 30 очков, реализовав 11 из 18 бросков с игры, включая 8 из 14 трехочковых, а также сделал 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

«Thank you. This one’s for him.» 💜💛



Kawhi Leonard thanks the late Kobe Bryant upon winning the first-ever Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award. pic.twitter.com/o8YS1jLRy9