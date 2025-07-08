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Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» сыграет с «Вашингтоном»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Вашингтон» примет «Чикаго», «Лас-Вегас» встретится с «Нью-Йорком».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Чикаго

8 июля. 18.30

Нью-Йорк – Лас-Вегас

9 июля. 03.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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