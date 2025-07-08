Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» сыграет с «Вашингтоном»
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Вашингтон» примет «Чикаго», «Лас-Вегас» встретится с «Нью-Йорком».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Чикаго
8 июля. 18.30
Нью-Йорк – Лас-Вегас
9 июля. 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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