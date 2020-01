Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набили себе татуировки со змеей в честь Кобе Брайанта

Форварды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали новые татуировки. В честь погибшей на этой неделе легенды клуба они набили изображение змеи.

Змея – символ Брайанта, так как тот придумал себе прозвище «Черная мамба».

Брайант и его 13-летняя дочь Джанна разбились вместе с шестью пассажирами и пилотом в результате крушения вертолета.

Тату-мастер опубликовала процесс создания татуировок в «историях» Instagram.

LeBron James Honors Kobe Bryant After His Death With Mamba Tattoo — See Pic Of The Ink https://t.co/pv75HzVpej pic.twitter.com/r8vvyTrngk