⚫️Кобе Брайант погиб при крушении вертолета

Легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год.

Крушение произошло в воскресенье утром в городе Калабасас, штат Калифорния. Причина аварии выясняется.

Согласно источникам, Брайант путешествовал на своем частном вертолете вместе с еще тремя пассажирами и пилотом. Никто из находившихся в вертолете не выжил.

Брайант передвигался на частном вертолете еще с тех времен, как выступал в НБА. У него осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года. Жены Брайанта Ванессы на борту воздушного судна не было.

Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt