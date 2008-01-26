⚫️Кобе Брайант погиб при крушении вертолета

Легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год.

Крушение произошло в воскресенье утром в городе Калабасас, штат Калифорния. Причина аварии выясняется.

Согласно источникам, Брайант путешествовал на своем частном вертолете вместе с еще тремя пассажирами и пилотом. Никто из находившихся в вертолете не выжил.

Брайант передвигался на частном вертолете еще с тех времен, как выступал в НБА. У него осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года. Жены Брайанта Ванессы на борту воздушного судна не было.

Брайант на протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Кобе является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также дважды становился самым результативным игроком сезона и 18 раз участвовал в Матче всех звезд.

Брайант завершил баскетбольную карьеру в 2016 году.