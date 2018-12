Леброн Джеймс извинился за публикацию цитаты «Мы получили эти еврейские деньги»

Форвард Леброн Джеймс извинился за публикацию в инстаграме, в которой использована цитата «Мы получили эти еврейские деньги. Все кошерно» из песни рэпера 21 Savage «ASMR».

У Джеймса 45,8 миллиона подписчиков в инстаграме.

«Конечно же, я приношу свои извинения, если задел кого-то. Выкладывал это с другой целью. Просто я постоянно выкладываю строки из песен. Еду на машине, слушаю отличную музыку и выкладываю цитаты.

Мне показалось, что это комплимент, но большинство людей думают иначе. Приношу свои извинения. Я точно не хотел никого задеть», – сказал Джеймс.

не планирует штрафовать Джеймса за данный пост.

Surprised LeBron, who makes very few mistakes, put this out. Does quoting lyrics from a song absolve the person quoting from the responsibility behind the words? I’d argue no, especially with a following of 45 million. pic.twitter.com/efv9gkXres