Разыгрывающий Айзейя Томас сменил игровой номер на 3, сообщает официальный твиттер калифорнийцев.

Томас начинал сезон в «Кливленде», выступая под 3-м номером. После обмена в «Лейкерс» он сперва играл под номером 7.

IT switching up the number. 7 🔁 3 pic.twitter.com/h18HDCf22p