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Sports.ru NBA

    Энтони Дэвис травмировал голеностопный сустав

    Теги травмы Новый Орлеан Сакраменто НБА видео Коста Куфос Энтони Дэвис

    Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Энтони Дэвис травмировал левый голеностопный сустав в 3-й четверти матча с «Сакраменто». Лидер «Пеликанс» подвернул ногу, приземлившись на ступню Косты Куфоса, после чего покинул площадку и не вернулся в игру.

    Рентген не выявил серьезного повреждения. Главный тренер команды Элвин Джентри заявил, что завтра Дэвис пройдет МРТ-обследование, сообщает The Advocate.

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