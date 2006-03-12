Энтони Дэвис травмировал голеностопный сустав

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Энтони Дэвис травмировал левый голеностопный сустав в 3-й четверти матча с «Сакраменто». Лидер «Пеликанс» подвернул ногу, приземлившись на ступню Косты Куфоса, после чего покинул площадку и не вернулся в игру.
Рентген не выявил серьезного повреждения. Главный тренер команды Элвин Джентри заявил, что завтра Дэвис пройдет МРТ-обследование, сообщает The Advocate.
Uh oh. Anthony Davis to the locker room. pic.twitter.com/O29OWvECBs— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 8 марта 2018 г.