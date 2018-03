Энтони Дэвис травмировал голеностопный сустав

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» травмировал левый голеностопный сустав в 3-й четверти матча с . Лидер «Пеликанс» подвернул ногу, приземлившись на ступню , после чего покинул площадку и не вернулся в игру.

Рентген не выявил серьезного повреждения. Главный тренер команды Элвин Джентри заявил, что завтра Дэвис пройдет МРТ-обследование, сообщает The Advocate.

Uh oh. Anthony Davis to the locker room. pic.twitter.com/O29OWvECBs