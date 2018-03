Энтони Дэвис получил ушиб ребер

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Энтони Дэвис покинул площадку во 2-й четверти матча с после столкновения с центровым соперника Деандре Джорданом. Игрок удалился в раздевалку, испытывая сильную боль.

Согласно сообщению в официальном твиттере «Пеликанс» Дэвис получил ушиб ребер. Рентген не выявил серьезного повреждения, и форвард попытается вернуться в игру.

Anthony Davis and DeAndre Jordan collided and Davis began to grimace instantly #DoItBig (Via @clippittv ) pic.twitter.com/dKq0NagzbH

Anthony Davis exited the game due to injury and looks to be in a considerable amount of pain #Pelicans pic.twitter.com/62YbiMmBTH