Дончич забил броском через всю площадку в матче с «Барселоной»

Защитник Лука Дончич на исходе третьей четверти матча Евролиги с «Барселоной» (87:75) забил «баззер», находясь в своей зоне.

Мяч перелетел через всю площадку и попал в корзину. Дончич совершил бросок за доли секунды до окончания четверти.

😍 Luka Doncic, almost from Ljubljana.



The wonder boy hits the wonder shot!! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/G2knBQG3CH