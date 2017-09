Совет управляющих НБА проголосовал за реформу лотереи драфта. Она направлена против «сливов» сезонов

Совет управляющих НБА сегодня проголосовал за реформу лотереи драфта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Изменения вступят в силу перед драфтом 2019 года.

Комиссионер НБА Адам Сильвер хочет искоренить практику «слива» сезонов отдельными клубами за счет уменьшения шансов для худших команд на получение самых высоких пиков.

В частности, шансы трех худших команд лиги получить 1-й пик уменьшатся до 14 процентов для каждой. Кроме того, в лотерее драфта разыгрываться будут четыре первых номера, а не три, как прежде.

На данный момент шансы трех слабейших команд на 1-й пик равны 25, 19,9 и 15,6 процента соответственно.

Here is an ESPN graphic on how NBA Draft lottery odds change in 2019 pic.twitter.com/Jk8X7q0J3Z