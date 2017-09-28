Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    Совет управляющих НБА проголосовал за реформу лотереи драфта. Она направлена против «сливов» сезонов

    Теги НБА драфт

    Совет управляющих НБА сегодня проголосовал за реформу лотереи драфта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Изменения вступят в силу перед драфтом 2019 года.

    Комиссионер НБА Адам Сильвер хочет искоренить практику «слива» сезонов отдельными клубами за счет уменьшения шансов для худших команд на получение самых высоких пиков.

    В частности, шансы трех худших команд лиги получить 1-й пик уменьшатся до 14 процентов для каждой. Кроме того, в лотерее драфта разыгрываться будут четыре первых номера, а не три, как прежде.

    На данный момент шансы трех слабейших команд на 1-й пик равны 25, 19,9 и 15,6 процента соответственно.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться