НБА собирается уменьшить преимущество худших команд лиги на драфт-лотерее

Согласно сообщению USA Today, если примет предложенные поправки в систему драфт-лотереи, шансы трех худших команд лиги получить 1-й пик уменьшатся до 14 для каждой команды. На данный момент шансы трех слабейших команд равны 25, 19,9 и 15,6 процента соответственно.

Кроме того, лиге предложено увеличить количество пиков, которые определяет лотерея, с 3 до 4. Это означает, что худшая команда лиги получит пик не ниже 5-го, вторая команда с конца – не ниже 6-го, и так далее. В нынешней системе худшая команда может получить пик не ниже 4-го.