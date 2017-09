В 1/2 финала Евробаскета-2017 Россия сыграет с Сербией, Испания – со Словенией

В среду состоялись последние матчи 1/4 финала Евробаскета-2017 и определилась вторая пара полуфиналистов.

В 1/2 финала сборная Россия сыграет с Сербией, Испания сразится со Словенией.

Матч Россия – Сербия состоится 15 сентября, а испанцы и словенцы сойдутся 14 сентября.

#Eurobasket2017 The semis are here! pic.twitter.com/3LA7xxbPYG