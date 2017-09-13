В 1/2 финала Евробаскета-2017 Россия сыграет с Сербией, Испания – со Словенией
В среду состоялись последние матчи 1/4 финала Евробаскета-2017 и определилась вторая пара полуфиналистов.
В 1/2 финала сборная Россия сыграет с Сербией, Испания сразится со Словенией.
Матч Россия – Сербия состоится 15 сентября, а испанцы и словенцы сойдутся 14 сентября.
#Eurobasket2017 The semis are here! pic.twitter.com/3LA7xxbPYG— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 13 сентября 2017 г.
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