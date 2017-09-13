Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    В 1/2 финала Евробаскета-2017 Россия сыграет с Сербией, Испания – со Словенией

    Теги сборная России сборная Испании сборная Сербии сборная Словении Евробаскет-2017

    В среду состоялись последние матчи 1/4 финала Евробаскета-2017 и определилась вторая пара полуфиналистов.

    В 1/2 финала сборная Россия сыграет с Сербией, Испания сразится со Словенией.

    Матч Россия – Сербия состоится 15 сентября, а испанцы и словенцы сойдутся 14 сентября.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться