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Сергей Козин: «Нужно относиться к «Финалу четырех» Кубка России как к празднику баскетбола»

Сергей Козин назвал «Финал четырех» Кубка России праздником баскетбола.

— Какие эмоции у вас от предстоящего турнира?

— Если честно, особых эмоций нет. Я и свою команду настраиваю на то, чтобы получить эмоции от баскетбола. Четыре сильнейших команды участвуют за приз, особенно приятно в своем городе их принять.

— Насколько на команду влияет домашняя площадка?

— Стараюсь объяснить команде, что нужно получить удовольствие от игры дома. Нужно относиться к этому как к празднику баскетбола. Стараемся сделать так, чтобы ребята не чувствовали давления.

— Увидим ли Ганькевича?

— Скорее всего, для него сезон закончен.

— На играх будет главный тренер сборной Зоран Лукич. Общались ли с ним перед играми?

— Мы недавно вместе провели продуктивную работу в сборной. Уже в тот период мы уже общались и про Кубок России. Надеюсь, что мы сможем с ним встретиться и выпить кофе, но про команду конкретного разговора не было.

— Удалось ли команде восполнить потерю Наталла?

— Очень сложно заменить самого результативного игрока команды, особенно в середине сезона, когда все связи сформированы. Нужно время, чтобы наладить связь внутри коллектива, — сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Кубок России
Сергей Козин
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