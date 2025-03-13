Стивен Эй Смит: «Том Тибодо говорит, что личной встречи с Микэлом Бриджесом не было? Это плохой знак»

Стивен Эй Смит раскритиковал главного тренера «Никс» Тома Тибодо.

«У Тома Тибодо проблемы. Микэл Бриджес раскрыл, что у него была личная встреча с Томом Тибодо по поводу того, что игроки стартовой пятерки играют слишком много минут, а запасные играют слишком мало. Цитирую: «Иногда телу становится невесело».

Том Тибодо отказался признать, что у него была личная встреча. Он сказал, что этого не было. Игрок, за которого «Никс» отдали пять пиков, говорит обратное тому, что говорит тренер, когда все знают, что Бриджес прав.

Микэл Бриджес – один из «железных людей» этой лиги. Он всегда играет, он не пропускает матчи. Когда Микэл Бриджес на что-то жаловался? Он говорит не от своего имени. Он говорит от имени команды. А Том Тибодо говорит, что этого не было? Это плохой знак», – заявил эксперт ESPN.