«Надеюсь, ты сказал, что мы не обмениваем Энтони Дэвиса». Джини Басс изначально была против обмена Дэвиса
«Когда Роб был на игре, он встретился с генеральным менеджером «Далласа». У них состоялся разговор. Роб думал об этом в течение дня, а затем пришел ко мне и сказал: «Вот о чем мы говорили, о структуре». Я сказала: «Ну, надеюсь, ты сказал ему, что мы не обмениваем Энтони Дэвиса».
Мы не обменивали его. И по мере того, как мы обсуждали это все больше и больше, мы придумали структуру, которая могла бы сработать. А затем случилось все остальное, но я сказала, что самое главное, что если разговоры станут публичными, это может разрушить наш сезон. Потому что теперь у нас есть игрок, который думает, что его собираются обменять, ему будет трудно перестроиться. Поэтому это полностью держалось в тайне, и я думаю, именно поэтому это застало всех врасплох», – рассказал владелица «Лейкерс».
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