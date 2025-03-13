«Надеюсь, ты сказал, что мы не обмениваем Энтони Дэвиса». Джини Басс изначально была против обмена Дэвиса

Джини Басс изначально не хотела обменивать Энтони Дэвиса на Луку Дончича.

«Когда Роб был на игре, он встретился с генеральным менеджером «Далласа». У них состоялся разговор. Роб думал об этом в течение дня, а затем пришел ко мне и сказал: «Вот о чем мы говорили, о структуре». Я сказала: «Ну, надеюсь, ты сказал ему, что мы не обмениваем Энтони Дэвиса».

Мы не обменивали его. И по мере того, как мы обсуждали это все больше и больше, мы придумали структуру, которая могла бы сработать. А затем случилось все остальное, но я сказала, что самое главное, что если разговоры станут публичными, это может разрушить наш сезон. Потому что теперь у нас есть игрок, который думает, что его собираются обменять, ему будет трудно перестроиться. Поэтому это полностью держалось в тайне, и я думаю, именно поэтому это застало всех врасплох», – рассказал владелица «Лейкерс».