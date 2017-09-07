В 1/8 финала Евробаскета-2017 сборная Россия сыграет с Хорватией
В четверг были сыграны заключительные матчи группового этапа Евробаскета-2017 в подгруппах C и D, после чего определились все пары 1/8 финала плей-офф.
Соперником сборной России, которая на групповом этапе с показателем 4-1 заняла 3-е место, станет команда Хорватии. В случае успеха в первом раунде плей-офф в четвертьфинале команда Сергея Базаревича попадет на победителя пары Литва – Греция.
В 1/8 финала Евробаскета-2017 сыграют:
Германия – Франция
Испания – Турция
Словения – Украина
Латвия – Черногория
Литва – Греция
Хорватия – Россия
Финляндия – Италия
Сербия – Венгрия.
Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 10 сентября в Стамбуле.
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