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    В 1/8 финала Евробаскета-2017 сборная Россия сыграет с Хорватией

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    В четверг были сыграны заключительные матчи группового этапа Евробаскета-2017 в подгруппах C и D, после чего определились все пары 1/8 финала плей-офф.

    Соперником сборной России, которая на групповом этапе с показателем 4-1 заняла 3-е место, станет команда Хорватии. В случае успеха в первом раунде плей-офф в четвертьфинале команда Сергея Базаревича попадет на победителя пары Литва – Греция.

    В 1/8 финала Евробаскета-2017 сыграют:

    Германия – Франция

    Испания – Турция

    Словения – Украина

    Латвия – Черногория

    Литва – Греция

    Хорватия – Россия

    Финляндия – Италия

    Сербия – Венгрия.

    Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 10 сентября в Стамбуле.

     

     

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