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    НБА. ЛеБрон сместил Реджи Миллера со 2-го места по трехочковым в истории плей-офф

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт Рэй Аллен НБА видео Реджи Миллер НБА плей-офф

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс обошел Реджи Миллера по количеству трехочковых, забитых за карьеру в плей-офф, и вышел на второе место в истории лиги по этому показателю.

    В первом матче финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт» (91:113) Джеймс забил свой 321-й трехочковый в плей-офф и теперь уступает только Рэю Аллену, на счету которого 385.

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