Форвард «Кливленда» обошел Реджи Миллера по количеству трехочковых, забитых за карьеру в плей-офф, и вышел на второе место в истории лиги по этому показателю.

В первом матче финальной серии плей-офф против (91:113) Джеймс забил свой 321-й трехочковый в плей-офф и теперь уступает только Рэю Аллену, на счету которого 385.

👑 @KingJames just passed @ReggieMillerTNT for 2nd place on the #NBAPlayoffs Three-Pointers Made list. #StriveForGreatness pic.twitter.com/na7DLbINRE