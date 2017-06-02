НБА. ЛеБрон сместил Реджи Миллера со 2-го места по трехочковым в истории плей-офф
Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс обошел Реджи Миллера по количеству трехочковых, забитых за карьеру в плей-офф, и вышел на второе место в истории лиги по этому показателю.
В первом матче финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт» (91:113) Джеймс забил свой 321-й трехочковый в плей-офф и теперь уступает только Рэю Аллену, на счету которого 385.
👑 @KingJames just passed @ReggieMillerTNT for 2nd place on the #NBAPlayoffs Three-Pointers Made list. #StriveForGreatness pic.twitter.com/na7DLbINRE— Cleveland Cavaliers (@cavs) 2 июня 2017 г.
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