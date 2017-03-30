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    Весь баскетбол – в ваших социальных сетях!

    Теги Turkish Airlines Euroleague НБА NCAA Sports.ru Единая лига ВТБ

    Скоро плей-офф в НБА, Евролиге и Единой лиге ВТБ, в студенческом «Мартовском безумии» уже полуфиналы, самые крутые молодые баскетболисты каждый день выставляют свои кандидатуры на драфт НБА. За всем этим очень легко следить, даже не выходя из своих любимых социальных сетей.

    Баскетбольный фейсбук Sports.ru

    Официальная страница НБА ВКонтакте

    Официальный Твиттер-аккаунт НБА в России

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