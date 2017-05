объявила символические пятерки сезона-2016/17.

15 лучших игроков сезона по позициям были отобраны по итогам голосования журналистов.

Первая символическая пятерка

Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кавай Ленард («Сан-Антонио»), («Кливленд»), Энтони Дэвис («Новый Орлеан»).

Вторая символическая пятерка

(«Голден Стэйт»), Айзейя Томас («Бостон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), («Милуоки»), Руди Гобер («Юта»).

Третья символическая пятерка

Джон Уолл («Вашингтон»), ДеМар ДеРозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), ДеАндре Джордан («Клипперс»).

