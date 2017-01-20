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    НБА. Уэстбрук не попал в старт на Матч Звезд, Карри и Джеймс победили в голосовании болельщиков

    Теги ЛеБрон Джеймс НБА Матч всех звезд Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Стефен Карри Джеймс Харден ДеМар ДеРозан Кайри Ирвинг Айзейя Томас 1989 Кавай Ленард Джимми Батлер Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо

    В четверг стали известны результаты голосования за стартовые составы на Матч всех Звезд 2017 года, который пройдет в феврале в Новом Орлеане.

    Набирающий в среднем трипл-дабл за игру разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук не попал в старт сборной Западной конференции. Запад будут представлять Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Энтони Дэвис («Новый Орлеан»).

    В стартовой пятерке команды Восточной конференции выйдут Кайри Ирвинг («Кливленд»), ДеМар ДеРозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и ЛеБрон Джеймс («Кливленд»).

    Новая система голосования подразумевает, что на болельщиков приходится 50% голосов при выборе игроков в стартовые пятерки, а еще по 25% зависят от игроков и журналистов. При этом голоса болельщиков оказываются решающими в случае равенства итогового суммарного балла кандидатов. Данное правило и позволило Карри обойти Уэстбрука. Двукратный MVP стал вторым после Джеймса (1,893,751) в голосовании болельщиков (1,848,121), уступив лидеру «Тандер» (1,575,865) в опросе игроков и журналистов.

    По этому же правилу ДеРозан (796,112) обошел разыгрывающего Айзейю Томаса (755,102) из «Селтикс».

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