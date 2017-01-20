В четверг стали известны результаты голосования за стартовые составы на Матч всех Звезд 2017 года, который пройдет в феврале в Новом Орлеане.

Набирающий в среднем трипл-дабл за игру разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук не попал в старт сборной Западной конференции. Запад будут представлять Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Энтони Дэвис («Новый Орлеан»).

В стартовой пятерке команды Восточной конференции выйдут Кайри Ирвинг («Кливленд»), ДеМар ДеРозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и ЛеБрон Джеймс («Кливленд»).

Новая система голосования подразумевает, что на болельщиков приходится 50% голосов при выборе игроков в стартовые пятерки, а еще по 25% зависят от игроков и журналистов. При этом голоса болельщиков оказываются решающими в случае равенства итогового суммарного балла кандидатов. Данное правило и позволило Карри обойти Уэстбрука. Двукратный MVP стал вторым после Джеймса (1,893,751) в голосовании болельщиков (1,848,121), уступив лидеру «Тандер» (1,575,865) в опросе игроков и журналистов.

По этому же правилу ДеРозан (796,112) обошел разыгрывающего Айзейю Томаса (755,102) из «Селтикс».