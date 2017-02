Центровой ДеМаркус Казинс в ближайшее время перейдет из «Сакраменто» в «Новый Орлеан».

Казинс узнал о грядущем обмене во время общения с журналистами после Матча Звезд, в рамках которого он отыграл 2 минуты и набрал 3 очка.

После недолгого замешательства Казинс сказал: «Мои впечатления от Звездного уикенда? Потрясающие. Я наслаждался Новым Орлеаном. Мне нравится в этом городе».

DeMarcus Cousins reaction as soon as he found out he had been traded to the New Orleans Pelicans. #DeMarcusCousins #NewOrleans #Pelicans pic.twitter.com/SDKuE2ZEAY