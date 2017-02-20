НБА. ДеМаркус Казинс узнал об обмене в «Пеликанс» во время общения с журналистами
Центровой ДеМаркус Казинс в ближайшее время перейдет из «Сакраменто» в «Новый Орлеан».
Казинс узнал о грядущем обмене во время общения с журналистами после Матча Звезд, в рамках которого он отыграл 2 минуты и набрал 3 очка.
После недолгого замешательства Казинс сказал: «Мои впечатления от Звездного уикенда? Потрясающие. Я наслаждался Новым Орлеаном. Мне нравится в этом городе».
DeMarcus Cousins reaction as soon as he found out he had been traded to the New Orleans Pelicans. #DeMarcusCousins #NewOrleans #Pelicans pic.twitter.com/SDKuE2ZEAY— Manny Vieites (@manny_vieites) 20 февраля 2017 г.
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