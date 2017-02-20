Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. ДеМаркус Казинс узнал об обмене в «Пеликанс» во время общения с журналистами

    Теги Новый Орлеан Сакраменто НБА видео Матч всех звезд ДеМаркус Казинс

    Центровой ДеМаркус Казинс в ближайшее время перейдет из «Сакраменто» в «Новый Орлеан».

    Казинс узнал о грядущем обмене во время общения с журналистами после Матча Звезд, в рамках которого он отыграл 2 минуты и набрал 3 очка.

    После недолгого замешательства Казинс сказал: «Мои впечатления от Звездного уикенда? Потрясающие. Я наслаждался Новым Орлеаном. Мне нравится в этом городе».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться