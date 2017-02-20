«Новый Орлеан» и «Сакраменто» договорились об обмене, в результате которого центровой ДеМаркус Казинс продолжит карьеру в клубе из Луизианы, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Воджнаровски.

В обмен на Казинса и форварда Омри Каспи «Пеликанс» отправят в «Кингз» защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, свой пик первого раунда 2017 года, а также пик второго раунда «Сиксерс» 2017 года.

Ожидается, что «Сакраменто» отчислит Гэллоуэя.

Казинс в нынешнем сезоне набирает 27,8 очка, 10,6 подбора, 4,9 передачи, 1,4 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за игру. «Кингз» ранее заявляли о том, что готовы подписать со своим лидером продление контракта на 200 миллионов долларов, а сам центровой выразил желание выступать в клубе на протяжении многих лет.