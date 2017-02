32-летний форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс в игре против «Нью-Йорка» в «Мэдисон-сквер-гардене» набрал свое 28000-е очко и стал самым молодым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.

