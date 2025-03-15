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Проход Джордана Кларксона и трехочковый Джамала Мюррэя стали лучшими моментами дня в НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Авторами хайлайтов среди прочих стали центровой «Финикса» Осо Игодаро, центровой «Миннесоты» Руди Гобер и защитник «Денвера» Джамал Мюррэй.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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