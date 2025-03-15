Мэйсон Пламли получил удаление во втором матче подряд

Центровой «Санс» не доиграл встречу с «Сакраменто» (122:106).

Пламли удалили в третьей четверти за удар локтем в голову центрового Домантаса Сабониса . За 16 минут на паркете он набрал 2 очка (1 из 3 с игры), 5 подборов, 1 передачу и 1 перехват.

Это второе удаление Пламли подряд. В игре с «Рокетс» он завалил на паркет центрового Стивена Адамса.

«Ничего плохого он не делал – просто жестко сыграл, задал тон. Вот три удаления подряд было бы безумием», – прокомментировал удаление Пламли лидер «Финикса » Кевин Дюрэнт.