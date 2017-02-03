Роналду – самый богатый спортсмен в мире по версии Forbes, Месси – 2-й, ЛеБрон Джеймс – 3-й
Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.
Первое место занял форвард «Реала» Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов (56 млн доходы в клубе + 32 млн реклама).
На второй позиции находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 81,4 млн (53,4 + 28).
Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 (23,2 + 54).
У форварда «Барселоны» Неймара – 21-я позиция (37,5 млн долларов).
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23. Златан Ибрагимович («ПСЖ»/«МЮ») – 37,4
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25. Гарет Бэйл («Реал») – 35,9
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60. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 24,3
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80. Бастиан Швайнштайгер («МЮ») – 22,4
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83-84. Хамес («Реал») – 22,1
83-84. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 22,1
85. Эден Азар («Челси») – 22
Теннисистка Мария Шарапова, единственная из России в этом списке, занимает 88-е место – 21,9 млн долларов.
Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.
CIES: Неймар – самый дорогой игрок мира, Месси – 2-й, Роналду – 7-й
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