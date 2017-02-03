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    Роналду – самый богатый спортсмен в мире по версии Forbes, Месси – 2-й, ЛеБрон Джеймс – 3-й

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    Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

    Первое место занял форвард «Реала» Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов (56 млн доходы в клубе + 32 млн реклама).

    На второй позиции находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 81,4 млн (53,4 + 28).

    Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 (23,2 + 54).

    У форварда «Барселоны» Неймара – 21-я позиция (37,5 млн долларов).

    23. Златан Ибрагимович («ПСЖ»/«МЮ») – 37,4

    25. Гарет Бэйл («Реал») – 35,9

    60. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 24,3

    80. Бастиан Швайнштайгер («МЮ») – 22,4

    83-84. Хамес («Реал») – 22,1

    83-84. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 22,1

    85. Эден Азар («Челси») – 22

    Теннисистка Мария Шарапова, единственная из России в этом списке, занимает 88-е место – 21,9 млн долларов.

    Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

    CIES: Неймар – самый дорогой игрок мира, Месси – 2-й, Роналду – 7-й

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