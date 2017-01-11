НБА. Кевин Гарнетт назначен консультантом «Клипперс»
Завершивший карьеру Кевин Гарнетт откликнулся на предложение «Клипперс», став консультантом клуба, сообщает The Score.
Гарнетт будет работать с «большими» калифорнийского клуба.
Гарнетт никогда не играл за «Клипперс», но выступал под началом нынешнего рулевого команды Дока Риверса.
DJ working out with KG at practice pic.twitter.com/0k3tx7y5We— Brad Turner (@BA_Turner) 10 января 2017 г.
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