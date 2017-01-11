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    НБА. Кевин Гарнетт назначен консультантом «Клипперс»

    Теги Клипперс Кевин Гарнетт НБА фото

    Завершивший карьеру Кевин Гарнетт откликнулся на предложение «Клипперс», став консультантом клуба, сообщает The Score.

    Гарнетт будет работать с «большими» калифорнийского клуба.

    Гарнетт никогда не играл за «Клипперс», но выступал под началом нынешнего рулевого команды Дока Риверса.

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