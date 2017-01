Завершивший карьеру Кевин Гарнетт откликнулся на предложение «Клипперс», став консультантом клуба, сообщает The Score.

Гарнетт будет работать с «большими» калифорнийского клуба.

Гарнетт никогда не играл за «Клипперс», но выступал под началом нынешнего рулевого команды Дока Риверса.

DJ working out with KG at practice pic.twitter.com/0k3tx7y5We