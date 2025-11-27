  • Спортс
  • Андреа Стелла о дисквалификации «Макларена»: «ФИА признала, что нужно устранить недостаток соразмерности за мелкие и случайные технические нарушения»
15

Андреа Стелла о дисквалификации «Макларена»: «ФИА признала, что нужно устранить недостаток соразмерности за мелкие и случайные технические нарушения»

ФИА может изменить подход к техническим нарушениям, заявили в «Макларене».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что ФИА готова менее строго наказывать команды за технические просчеты.

На Гран-при Лас-Вегаса Ландо Норрис и Оскар Пиастри были дисквалифицированы за чрезмерный износ планки.

«Вместе с техническим делегатом мы подтвердили, что толщина планки измерена корректно. Пусть даже чрезмерный износ оказался относительно маленьким и только в одном месте, регламент очень четко говорит о том, что толщина планки должна составлять по меньшей мере 9 мм во всех участках.

В отличие от спортивных или финансовых правил, за нарушения технического регламента нет градации наказаний. Сама ФИА признала, что этот недостаток соразмерности нужно устранить в будущем, чтобы мелкие и случайные технические нарушения, не дающие или почти не дающие преимущества в скорости, не приводили к несоразмерным последствиям.

Также надо помнить, что ФИА подчеркнула: нарушение не являлось намеренным, не было умышленной попытки обойти регламент. Кроме того, были смягчающие обстоятельства, как мы объяснили стюардам.

Условия в прошлый уик-энд, которые привели к появлению дельфинирования и излишнему заземлению в сравнении с ожиданиями, тесно связаны с рабочим окном болида в Вегасе и характеристиками трассы. У нас есть проверенный способ настройки машины, и мы уверены, что это приведет нас к оптимальному плану на оставшиеся гонки, начиная с уик-энда на трассе «Лусаил», – сказал менеджер перед Гран-при Катара.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
