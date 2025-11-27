Андреа Стелла о дисквалификации «Макларена»: «Причина – непредвиденное возникновение сильного дельфинирования»

В «Макларене» объяснили двойную дисквалификацию в Вегасе.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подробно высказался о дисквалификации Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса из-за чрезмерного износа планки под днищем.

«С первых же кругов гонки данные стали явно показывать, что неожиданный уровень дельфинирования станет поводом для беспокойства. Мы лучше следили за ситуацией на машине Ландо благодаря телеметрии, но с болидом Оскара ситуация осложнилась после того, как мы потеряли один из сенсоров, которые используем для оценки заземления.

Мы довольно быстро поняли, что такой уровень дельфинирования вызывает высокий износ планки – вот почему оба пилота начали принимать меры по устранению проблемы на разных участках трассы. К сожалению, мы также видели, что из-за рабочего окна болида и характеристик трека большая часть этих действий не была эффективной для снижения дельфинирования.

Конкретная причина, которая привела к данной ситуации – непредвиденное возникновение сильного дельфинирования, что вызывало значительные вертикальные колебания болида. Дельфинирование усугубили условия, в которых машина работала в гонке, и мы не ожидали такого после того, что увидели в практике и на основе прогнозов, касающихся рабочего окна болида.

Основывая на данных, полученных в тренировке, мы не считали, что берем на себя чрезмерные риски, если говорить о дорожном просвете. Также мы добавили запас перед квалификацией и гонкой в сравнении с практикой. Однако этот запас был сведен на нет из-за неожиданного появления сильных вертикальных колебаний, которые вызывали заземление болида.

Условия, приводившие к дельфинированию в гонке, тоже было тяжело устранить, поскольку даже снижение скорости – мера, которая в теории должна увеличивать дорожный просвет – была эффективной лишь на некоторых участках автодрома, а на других приводила к обратному результату», – заявил Стелла перед Гран-при Катара .

