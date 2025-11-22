Карлос Сайнс: «В гонке постараюсь удержать соперников позади»

Сайнс надеется сохранить место в топ-3.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

По словам Сайнса, он будет стараться делать все возможное, чтобы сохранить третью стартовую позицию и закончить гонку на подиуме.

«Я очень рад и горжусь всеми ребятами – особенно с учетом того, что мы сделали в первом и втором сегменте. По итогам чуть ли не каждого круга на дождевых шинах мы оказывались мы оказывались быстрее всех. Так что да, с одной стороны я надеялся, что условия и дальше будут оставаться дождевыми, ведь я был уверен в себе и комфортно чувствовал себя при управлении болидом.

Мы знали, что на промежуточных шинах наш темп, вероятно, несколько упадет. Ведь эти условия были ближе к сухим, как в третьей практике, где мы не показали ничего особенного. В итоге мы все равно оставались в борьбе и сражались за поул до последнего круга.

Я отлично проехал свой круг и подумал, что мое время достаточно хорошо для поула. Но я первым пересек финишную черту, так что понимал, что позади едет несколько очень быстрых машин, и что моего времени, вероятно, будет недостаточно.

В гонке сделаю все возможное. Постараюсь удерживать соперников позади. Вероятно, в гонке мне придется больше смотреть в зеркала заднего вида, чем вперед. Ведь позади стартует много очень быстрых машин. Тем не менее, я в себе уверен – потому что уже делал это и в Баку, и в Остине, успешно удерживая позади более быстрых соперников. И завтра постараюсь сделать то же самое», – рассказал Сайнс.

