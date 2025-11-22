Джордж Расселл: «Возникли проблемы с рулевым управлением. С учетом всех обстоятельств 4-е место на старте – это везение»

Расселл оценил результат квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегасе, высказавшись о достигнутом результате.

По словам Расселла, в третьем сегменте на его болиде возникли проблемы с рулевым управлением. И несмотря на это британец смог показать 4-е время.

«В третьем сегменте квалификации у меня возникли проблемы с рулевым управлением. Не знаю, в чем было дело – вероятно, какие-то неполадки в работе гидроусилителя.

Досадно, что так вышло. Я был быстрейшим в третьей практике, был быстр и в первом, и во втором сегменте квалификации. Но в итоге на втором быстром круге был вынужден остановить машину, потому что просто не мог нормально поворачивать. Пока не знаю, в чем именно было дело.

С учетом всех обстоятельств четвертое место на старте гонки – это везение. Но да, ощущается это все равно как упущенная возможность», – рассказал Расселл.

