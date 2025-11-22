Макс Ферстаппен: «Просто не был на уровне Норриса, но 2-е место – все равно хорошо»

Ферстаппен заявил, что выжал максимум в квалификации.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о второй позиции по итогам квалификации к Гран-при Лас-Вегаса – четырехкратный чемпион уступил лишь пилоту «Макларена » Ландо Норрису .

«Я в достаточной степени доволен. Конечно, всегда хочется стать первым, но, как мне кажется, в третьем сегменте изначально не было особых шансов.

Но, опять же, команда здорово сработала в первом и втором сегментах, избежала неприятностей, у нас был хороший план, в том числе по шинам, коммуникация была на высоком уровне.

В третьем сегменте я так и не почувствовал, что есть сцепление. И, да, не хватило одного круга, но даже в этом случае… Сложно сказать. Если рассуждать реалистично, я просто не был на том же уровне. Но второе место – все равно хорошо.

Перед гонкой много неизвестных – для всех команд. Я доволен болидом, но некоторые ограничения, которые есть в этом сезоне, все равно проявляются», – заявил нидерландец.

