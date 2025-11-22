Ландо Норрис о поуле: «Из-за ошибки потерял 0,3-0,4 секунды. Но с учетом того, что стоит на кону, это один из лучших кругов в карьере»

Норрис оценил свой лучший круг в квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что на своем лучшем круге допустил достаточно серьезную ошибку и потерял около 0,4 секунды.

При этом Норрис все равно назвал круг одним из лучших в карьере – время Ландо оказалось на 0,323 секунды лучше, чем у показавшего второй результат Макса Ферстаппена.

«Мой круг не был идеальным. Я допустил ошибку в последней шикане – думаю, она дорого мне стоила, я потерял где-то 0,3-0,4 секунды.

В сухих условиях такая ошибка обходится потерей 0,05 секунды, но в дождь потери от ошибок многократно увеличиваются. Тем не менее, учитывая то, что стоит на кону, и то, под каким давлением мы находимся, это был, вероятно, один из лучших кругов в моей карьере на данный момент», – рассказал Норрис.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й