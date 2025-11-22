  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о поуле: «Из-за ошибки потерял 0,3-0,4 секунды. Но с учетом того, что стоит на кону, это один из лучших кругов в карьере»
20

Ландо Норрис о поуле: «Из-за ошибки потерял 0,3-0,4 секунды. Но с учетом того, что стоит на кону, это один из лучших кругов в карьере»

Норрис оценил свой лучший круг в квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что на своем лучшем круге допустил достаточно серьезную ошибку и потерял около 0,4 секунды.

При этом Норрис все равно назвал круг одним из лучших в карьере – время Ландо оказалось на 0,323 секунды лучше, чем у показавшего второй результат Макса Ферстаппена.

«Мой круг не был идеальным. Я допустил ошибку в последней шикане – думаю, она дорого мне стоила, я потерял где-то 0,3-0,4 секунды.

В сухих условиях такая ошибка обходится потерей 0,05 секунды, но в дождь потери от ошибок многократно увеличиваются. Тем не менее, учитывая то, что стоит на кону, и то, под каким давлением мы находимся, это был, вероятно, один из лучших кругов в моей карьере на данный момент», – рассказал Норрис.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoМакларен
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «У меня было 22 плохих уик-энда, так что жду еще пару неудачных»
вчера, 13:33
Франко Колапинто о шоу фейерверков после Гран-при Лас-Вегаса: «И на эту ерунду они тратят деньги…»
вчера, 13:07
Андреа Стелла о дисквалификации: «Макларен» приносит извинения Норрису и Пиастри за потерю очков в Вегасе»
вчера, 12:30
Оскар Пиастри о дисквалификации: «Теперь нужно перезагрузиться и постараться заработать как можно больше очков на двух оставшихся Гран-при»
вчера, 11:53
Джордж Расселл: «В этом году у «Мерседеса» более стабильный болид»
вчера, 11:47
Юки Цунода: «Такое чувство, что все работало против меня. Все было напрасно»
вчера, 11:26
Ландо Норрис о дисквалификации: «Разочарованы тем, что потеряли так много очков. В любом случае, ничего уже не изменить»
вчера, 11:26
В ФИА проверили все попавшие в топ-10 болиды – нарушения нашли только у «Макларена»
вчера, 11:10
Антонелли завоевал 3-й подиум в дебютном сезоне, «Хаас» обогнал «Астон Мартин» благодаря двойной дисквалификации «Макларена»
вчера, 11:03
Дженсон Баттон: «Хэмилтон держится неплохо. Только сейчас впервые возникло ощущение, что он чувствует себя подавленно»
вчера, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48