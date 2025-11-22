Ландо Норрис: «Не ожидал, что «Макларен» будет настолько быстрым в дождь»

Норрис приятно удивился скорости в дождь в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги победной для себя квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и отметил, что высокая скорость болида в дождевых условиях стала приятным сюрпризом.

«Был отличный темп на протяжении всего уик-энда. Я ждал, что буду хорошо смотреться в сухих условиях, но не ожидал, что «Макларен» будет настолько быстрым в дождь.

Но в гонке много неизвестных: никто не успел потренироваться и поработать на длинной дистанции. В любом случае, нас ждет интересная гонка. Особенно учитывая наличие в группе лидеров Макса Ферстаппена. Надеюсь, смогу хорошо провести эту гонку», – рассказал Норрис.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й