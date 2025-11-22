Льюис Хэмилтон: «По ощущениям мы были вообще быстрее всех, а в итоге оказались 20-ми»

Хэмилтон разочарован результатом квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что расстроен результатом и 20-й позицией на старте завтрашней гонки.

«В третьей практике машина работала отлично. Я был действительно воодушевлен, считая, что мы наконец-то сможем очень хорошо провести квалификацию.

В последнем повороте [в финальной попытке первого сегмента] я попал под желтые флаги, а потом попал в них и в 17-м повороте, так что мне пришлось сбрасывать скорость. Хотя машине все равно катастрофически не хватало сцепления с трассой, так что я бы в любом случае ничего не добился.

Я не могу ответить на вопрос, какие эмоции сейчас испытываю. Очевидно, что ощущения ужасные, чувствую себя не лучшим образом. Но сейчас я могу лишь отпустить все это и постараться отыграться завтра. Ведь с точки зрения подготовки я сделал все возможное.

Я хорошо провел все практики, в третьей сессии свободных заездов машина работала отлично, а в квалификации я просто не смог проехать свой круг. По ощущениям мы были вообще быстрее всех, а в итоге оказались 20-ми. Так что да, этот сезон определенно один из самых тяжелых в карьере.

Мы постараемся отыграться в гонке, болид работает очень хорошо. Но отыграться, стартуя 20-ми, будет очень трудно», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й