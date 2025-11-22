15 люков заварили на трассе Гран-при Лас-Вегаса перед 3-й практикой
Организаторы Гран-при Лас-Вегаса приняли меры после проблем с дорожным люком во второй тренировке.
Сессию прервали красными флагами из-за разболтавшейся крышки.
В ФИА сообщили, что сложности были вызваны неполадкой в работе фиксирующего механизма. Проблема была устранена, а люк – заварен. Также были проверены все люки, располагающиеся на гоночной траектории или рядом с ней. Еще 14 люков были дополнительно заварены.
В 2023 году «Феррари» Карлоса Сайнса получила существенные повреждения из-за оторвавшейся крышки люка в практике перед Гран-при Лас-Вегаса.
В ФИА объяснили остановку 2-й практики перед Гран-при Лас-Вегаса разболтавшейся крышкой люка
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
