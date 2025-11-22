Дождь идет за час до квалификации в Вегасе

Квалификация к Гран-при Лас-Вегаса может состояться на мокрой трассе.

Гонка «Академии «Ф-1» прошла под небольшим дождем. Осадки усилились под конец заезда.

Дождь идет над городским автодромом за час до квалификации «Ф-1». Сессия начнется в 7:00 по московскому времени.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й, Пиастри – 19-й, Норрис – 20-й