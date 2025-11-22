Боттас провел свадебную церемонию для болельщиков на Гран-при Лас-Вегаса: «Вы пытались пожениться 5 лет. Было сложно, но затем вы нашли меня»

Боттас поработал ведущим свадьбы в Вегасе.

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас провел церемонию для фанатов в специальной свадебной часовне на Гран-при Лас-Вегаса.

«На самом деле я чувствую вашу любовь – вы поступаете правильно. Слышал, вы пытались пожениться последние пять лет. Было сложно, но затем вы нашли меня», – произнес гонщик.

Валттери возвращается на решетку в 2026 году и будет выступать за «Кадиллак».

Фото: соцсети Гран-при Лас-Вегаса ; @FilipCleeren