Боттас провел свадебную церемонию для болельщиков на Гран-при Лас-Вегаса: «Вы пытались пожениться 5 лет. Было сложно, но затем вы нашли меня»
Боттас поработал ведущим свадьбы в Вегасе.
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас провел церемонию для фанатов в специальной свадебной часовне на Гран-при Лас-Вегаса.
«На самом деле я чувствую вашу любовь – вы поступаете правильно. Слышал, вы пытались пожениться последние пять лет. Было сложно, но затем вы нашли меня», – произнес гонщик.
Валттери возвращается на решетку в 2026 году и будет выступать за «Кадиллак».
Опубликовал: Михаил Ширяев
