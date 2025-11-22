Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й, Пиастри – 19-й, Норрис – 20-й
Лас-Вегас, США
22 ноября 2025 года
3-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.34,054 (20 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,227 (27)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,821 (20)
4. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,115 (24)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,215 (28)
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,331 (22)
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,385 (24)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,479 (11)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,486 (12)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,508 (11)
11. Оливер Бермэн («Хаас») +1,532 (17)
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,608 (21)
13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,684 (14)
14. Эстебан Окон («Хаас») +1,763 (23)
15. Шарль Леклер («Феррари») +1,854 (25)
16. Франко Колапинто («Альпин») +2,251 (16)
17. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2,596 (10)
18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,613 (23)
19. Оскар Пиастри («Макларен») +2,969 (20)
20. Ландо Норрис («Макларен») +3,058 (18)
