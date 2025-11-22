  • Спортс
  • Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й, Пиастри – 19-й, Норрис – 20-й
10

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й, Пиастри – 19-й, Норрис – 20-й

Расселл опередил Ферстаппена в 3-й практике в Вегасе, Пиастри и Норрис – худшие.

Гран-при Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США

22 ноября 2025 года

3-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.34,054 (20 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,227 (27)

3. Алекс Албон («Уильямс») +0,821 (20)

4. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,115 (24)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,215 (28)

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,331 (22)

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,385 (24)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,479 (11)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,486 (12)

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,508 (11)

11. Оливер Бермэн («Хаас») +1,532 (17)

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,608 (21)

13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,684 (14)

14. Эстебан Окон («Хаас») +1,763 (23)

15. Шарль Леклер («Феррари») +1,854 (25)

16. Франко Колапинто («Альпин») +2,251 (16)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2,596 (10)

18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,613 (23)

19. Оскар Пиастри («Макларен») +2,969 (20)

20. Ландо Норрис («Макларен») +3,058 (18)

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
